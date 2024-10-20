Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucu, gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir aracı takibe aldı. Kent girişinde, "dur" ihtarına uymayan şüpheli araç, polis aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte, araç Kirazpınar Mahallesi civarında durduruldu.

Kısa Sürede Yakalandılar

Yaya olarak kaçan zanlılar, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Yapılan üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan şahıslar; F.Ç, E.A, M.K.T, O.Y, S.Ö, İ.K. ve Y.G. işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K.T, E.A, S.Ö. ve Y.G. tutuklanırken, diğer kişilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürü Açıklamada Bulundu

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, 2023 yılının başından itibaren Kütahya'da uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklananların sayısının 149’a ulaştığını vurguladı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.