Kütahya'da Yangın: 7. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralı

Kütahya'da, 7 katlı bir iş merkezinin en üst katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın sırasında, ofisten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yangının olduğu ofiste bulunan Merve Akıllı (27), yangın nedeniyle büyük bir panik yaşarken açılır tavanı olan zemin kattaki kafeteryaya düştü.

Ağır yaralı olarak kafeteryanın tavanına düşen Akıllı, gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın meydana geldiği esnada kafeteryada müşterilerin bulunduğu bilgisi alındı.

Kafeteryanın müdürü Aziz Özdemir, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Olay anında müşterilerimizin olduğu bir an yaşandı, kadının düşmesi sonucunda kafeteryanın açılır tavanının bir kısmı çöktü" dedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kütahya'da, bir binanın yangın çıkan 7. katından zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düşen kadın, ağır yaralandı.

Kütahya'da, bir binanın yangın çıkan 7. katından zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düşen kadın, ağır yaralandı.