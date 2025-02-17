Kütahya'da Yangın: 7. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralı

Kütahya'da 7. kattan düşen kadın, kafeteryanın açılır tavanına düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 04:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 04:38
Kütahya'da Yangın: 7. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralı

Kütahya'da, 7 katlı bir iş merkezinin en üst katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın sırasında, ofisten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yangının olduğu ofiste bulunan Merve Akıllı (27), yangın nedeniyle büyük bir panik yaşarken açılır tavanı olan zemin kattaki kafeteryaya düştü.

Ağır yaralı olarak kafeteryanın tavanına düşen Akıllı, gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın meydana geldiği esnada kafeteryada müşterilerin bulunduğu bilgisi alındı.

Kafeteryanın müdürü Aziz Özdemir, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Olay anında müşterilerimizin olduğu bir an yaşandı, kadının düşmesi sonucunda kafeteryanın açılır tavanının bir kısmı çöktü" dedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kütahya'da, bir binanın yangın çıkan 7. katından zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düşen...

Kütahya'da, bir binanın yangın çıkan 7. katından zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düşen kadın, ağır yaralandı.

Kütahya'da, bir binanın yangın çıkan 7. katından zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düşen...

Kütahya'da, bir binanın yangın çıkan 7. katından zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düşen kadın, ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Taksi Kamerada Görüntülendi
2
Filistin'den BM'ye İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı
3
Tekirdağ'daki Yangında 6 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Kütahya'da Yangın: 7. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralı
5
Kastamonu'da 3 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
6
Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Nevşehir'deki Dolandırıcılık Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor