Kütahya'da Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangını, köylüler ve orman personelinin işbirliğiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı bölge, Gültepe Orman Gözetleme Kulesi tarafından bildirildi ve hızlıca ekipler yönlendirildi.

Köyde yaşayan orman personeli Yavuz Yiğit'in koordinasyonunda, yangın ihbarından hemen sonra 10 kilometre uzaklıktaki Kumlu Gedik mevkisine tankerle giden köylüler, tırmık ve küreklerle yangın çıkan alanın çevresini sardı. Bu sayede yangına erken müdahale gerçekleştirildi.

Daha sonra olay yerine ulaşan arazözlerin desteğiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye yayılmadan söndürüldü. Köylüler ve orman personelinin gösterdiği bu özverili mücadele, AA muhabiri tarafından anbean kaydedildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.