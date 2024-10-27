Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Artıranlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı.
Yangına Hızlı Müdahale
Dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, 19 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 145 personel ile müdahale edildi.
Mücadele Sonucu
Yangına müdahale eden ekiplerin sabaha kadar süren yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 2,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.
Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
Bölgede, yangının soğutulması için çalışmalar devam etmektedir.