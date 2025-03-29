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Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 01:29
Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, dün akşam saatlerinde Çukurören ile Aslanapa'nın Tokul köyleri arasındaki ormanlık alanda başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi itfaiyesine bağlı 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yaklaşık 150 personel müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan orman köylüleri de katılarak destek verdi. Ekiplerin çabaları ve bölgede etkili olan sağanak yağmurun yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları ise hâlâ sürmektedir. Yangının etkilediği alanın büyüklüğünün ise gün ağarınca netleşeceği bildirildi.

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