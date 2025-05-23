Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Düşecek köyü yakınında, 28 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda başladı.

Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu ihbar üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer ile Emet Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Havadan da 3 helikopter ile yapılan müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 1,5 hektar alan zarar gördü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.