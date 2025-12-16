Kütahya DPÜ'de 14. BİLSEM: Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Vurgusu

DPÜ'de 14. BİLSEM: Teknoloji ve girişimcilikte yeni adımlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü (IEEE) Topluluğu tarafından düzenlenen 14. Bilişim Semineri (BİLSEM), teknoloji alanından çok sayıda konuşmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversite ve kent ekosistemini bir araya getiren kapsamlı oturumlara sahne oldu.

Açılış konuşmalarında hedef: teknoloji ve girişimcilik