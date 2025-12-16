Kütahya DPÜ'de 14. BİLSEM: Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Vurgusu

DPÜ'de 14. BİLSEM: Teknoloji ve girişimcilikte yeni adımlar
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü (IEEE) Topluluğu tarafından düzenlenen 14. Bilişim Semineri (BİLSEM), teknoloji alanından çok sayıda konuşmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversite ve kent ekosistemini bir araya getiren kapsamlı oturumlara sahne oldu.
Açılış konuşmalarında hedef: teknoloji ve girişimcilik
KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, açılışta Kütahya'nın teknoloji ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için yürütülen çalışmaları anlattı. Gençlere sunulan mentorluk ve destek olanaklarına değinen Tozaraydın, 2025 yılında düzenlenen start-up yarışmasının şehre sağladığı katkılarna dikkat çekti ve 2026 yılında yapay zekâ, veri bilimi ve sürdürülebilir üretim temalı daha kapsamlı bir teknoloji ve girişimcilik yarışması düzenleneceğini duyurdu. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, bilişim teknolojilerinin mühendislikten sağlığa, eğitimden spora kadar hayatın her alanını doğrudan etkilediğini belirterek, bilişimin artık yalnızca teknik bir alan değil, toplumsal dönüşümün anahtarı olduğunu vurguladı. Vali Yardımcısı Harun Kazez ise gençlerin teknolojiyle iç içe olmasının önemine değinerek, bilgi ve teknoloji çağında Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda güçlü bir konuma gelmesi için yoğun çaba gerektiğini ifade etti. Seminer, altı oturum halinde sürdü ve alanında uzman konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaştı. İlk oturumda KÜGİAD Başkanı Alper Altun, bilişim sektörünün bölgesel istihdama katkısı ve genç mühendislerin kariyer planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasarım Mühendisi Anıl Uz ile Sistem Tasarım Mühendisi Melih Süren, elektrikli araç teknolojileri, sistem mimarileri, yüksek voltaj güvenliği ve enerji verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, güncel teknolojik yaklaşımlar ve uygulama örnekleri hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu. Etkinliğin kapanış konuşmasını IEEE Dumlupınar BİLSEM Koordinatörü Nazife Yüksel Pınar yaptı. Gün boyu süren seminerde öğrenciler, teknoloji yoğun sektörlerin önde gelen markalarının temsilcileriyle bir araya gelerek sorularını yöneltme ve sektöre dair doğrudan bilgi edinme imkânı buldu. Seminer Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa; Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, KÜGİAD Başkanı Alper Altun, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ'NDE (DPÜ), ULUSLARARASI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ (IEEE) TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN 14. BİLİŞİM SEMİNERİ (BİLSEM), TEKNOLOJİ ALANINDAN ÇOK SAYIDA KONUŞMACININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Oturumlar: Elektrikli araçtan enerji verimliliğine
Kapanış ve katılımcılar
Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, bilişim teknolojilerinin mühendislikten sağlığa, eğitimden spora kadar hayatın her alanını doğrudan etkilediğini belirterek, bilişimin artık yalnızca teknik bir alan değil, toplumsal dönüşümün anahtarı olduğunu vurguladı.
Vali Yardımcısı Harun Kazez ise gençlerin teknolojiyle iç içe olmasının önemine değinerek, bilgi ve teknoloji çağında Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda güçlü bir konuma gelmesi için yoğun çaba gerektiğini ifade etti.
Seminer, altı oturum halinde sürdü ve alanında uzman konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaştı. İlk oturumda KÜGİAD Başkanı Alper Altun, bilişim sektörünün bölgesel istihdama katkısı ve genç mühendislerin kariyer planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tasarım Mühendisi Anıl Uz ile Sistem Tasarım Mühendisi Melih Süren, elektrikli araç teknolojileri, sistem mimarileri, yüksek voltaj güvenliği ve enerji verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, güncel teknolojik yaklaşımlar ve uygulama örnekleri hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.
Etkinliğin kapanış konuşmasını IEEE Dumlupınar BİLSEM Koordinatörü Nazife Yüksel Pınar yaptı. Gün boyu süren seminerde öğrenciler, teknoloji yoğun sektörlerin önde gelen markalarının temsilcileriyle bir araya gelerek sorularını yöneltme ve sektöre dair doğrudan bilgi edinme imkânı buldu.
Seminer Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa; Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, KÜGİAD Başkanı Alper Altun, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ'NDE (DPÜ), ULUSLARARASI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ (IEEE) TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN 14. BİLİŞİM SEMİNERİ (BİLSEM), TEKNOLOJİ ALANINDAN ÇOK SAYIDA KONUŞMACININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.