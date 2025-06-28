Kütahya DPÜ'de 5.035 Öğrenci İçin Mezuniyet Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), bu yıl mezun olan 5.035 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, üniversitenin ülke için sunduğu eğitim olanaklarını vurguladı.

DPÜ'nün Eğitimdeki Rolü

Kızıltoprak, DPÜ'nün 11 fakülte, 14 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ve 1 yüksekokul ile toplamda 50 bine yakın öğrenciye eğitim sağladığını belirterek, son yıllarda yapılan stratejik yatırımlarla üniversitenin bu gelişimden nasıl faydalandığını açıkladı.

Rektör, ayrıca, ‘Üniversitemiz, yaptığı anlaşmalar sayesinde Kütahya'daki pek çok kamu kuruluşuyla ortak projeler yürütmekte ve öğrencilerimize çeşitli alanlarda uygulamalı eğitimler ve staj olanakları sunmaktadır’ dedi. Kütahya Tasarım Teknokent aracılığıyla sağlanan bilimsel araştırmalar ve yenilikçi teknolojilerin desteklendiği altyapıya da dikkat çekti.

Gazze'nin Mezun Veremediği Acı Gerçek

Kızıltoprak, mezuniyet coşkusunu yaşarken Gazze'deki insanlık dramını da unutmamak gerektiğini belirtti. ‘Bugün burada bu coşkuyu yaşarken Gazze gerçeğini de hatırlıyoruz. Gazze, bu yıl da mezun veremedi. Okul bahçelerinde sevinç çığlıkları değil, siren sesleri yankılandı’ diyerek, eğitim süreçlerine yönelik yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı'nın Mesajı

Törende, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin dünya için bir örnek ülke olduğunu belirtti. ‘Bugün Türkiye, dünyada huzur, barış ve istikrarın taşıyıcısı bir ülke’ dedi ve ülkenin birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı da mezun olan öğrencileri tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi. Tören, mezun öğrencilerin kep atmalarıyla sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), bu yıl mezun olan 5 bin 35 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşma yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), bu yıl mezun olan 5 bin 35 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşma yaptı.