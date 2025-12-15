Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İnsan Hakları Konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlenen konferansla insan hakları gündemini üniversiteye taşıdı.

Program ve organizasyon

Etkinlik, Rektörlük Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Konferans, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi ve akademik ile idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ayrıca insan haklarına ilişkin bir video gösterimi yapıldı.

Konuşmalar ve ana mesajlar

İlk konuşmayı yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, adalet anlayışının ayrımcılık yapmadan, kapsayıcı olması gerektiğine vurgu yaptı. Kızıltoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözünü hatırlatarak, insan hakları ihlallerinin yalnızca Filistin'de değil, Doğu Türkistan, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Avrupa'da da yaşandığını belirtti. Uluslararası insan hakları sıralamalarındaki adaletsizliklere dikkat çeken Kızıltoprak, eğitim, akademi ve medyanın bu alandaki sorumluluğunu vurguladı.

Ardından yapılan video söyleşilerde üniversitenin akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileriyle insan hakları üzerine yapılan görüşmeler katılımcılarla paylaşıldı.

Programın ilerleyen bölümünde Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çav "Küresel Düzende İnsan Haklarının Önemi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Çav, insan haklarının yalnızca ulusal hukukla sınırlı kalmadığını; dijitalleşme, göç, savaşlar ve ekonomik eşitsizlikler gibi küresel dinamiklerin hak ihlallerinin etkilerini sınır ötesine taşıdığını ve insan haklarının korunmasının giderek daha hayati bir mesele haline geldiğini ifade etti.

Konferans, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür edilerek sona erdi.

KÜTAHYA'DA "İNSAN HAKLARI" KONULU KONFERANS