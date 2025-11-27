Kütahya Evliya Çelebi'de İnme Ünitesine Teşekkür Belgesi: 2025 El Hijyeni Başarısı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Ünitesi, 2025 el hijyeni değerlendirmesinde en yüksek başarı göstererek teşekkür belgesi aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:20
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi değerlendirmeleri sonucunda, 2025 yılı el hijyeni uygulamalarında en yüksek başarıyı gösteren İnme Ünitesi çalışanları teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Hastane yönetimi, el hijyeninin enfeksiyonların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekerek hem hasta güvenliği hem de sağlık çalışanlarının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, "Bu başarı, özverili çalışmaların ve ekip ruhunun en güzel göstergesidir. İnme Ünitesi ekibini tebrik ediyor, tüm sağlık çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Teşekkür belgesinin, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma yönündeki çabaların bir parçası olduğu belirtilirken, İnme Ünitesi çalışanlarının bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye yönelik kararlılığının altı çizildi.

