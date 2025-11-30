Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4.0 büyüklüğünde ve 10.3 km derinlikte deprem; AFAD ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirmedi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:59
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre saat 11.36'da sarsıntı kaydedildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 11.36'da kaydedildi.

Depremin merkezi Gediz olarak belirlenirken, yerin 10.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olay kısa süreli paniğe neden oldu ve deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD'ın ilk değerlendirmesine göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

GEDİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GEDİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GEDİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
3
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
4
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
5
Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması
6
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
7
Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı