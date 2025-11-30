Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre saat 11.36'da sarsıntı kaydedildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 11.36'da kaydedildi.

Depremin merkezi Gediz olarak belirlenirken, yerin 10.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olay kısa süreli paniğe neden oldu ve deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD'ın ilk değerlendirmesine göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

GEDİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM