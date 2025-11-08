Kütahya Karaağaç'ta yaşlılara GPS ile güvenlik

Kütahya'nın Karaağaç köyünde kaybolma vakası sonrası 70 yaş ve üzerindeki yaşlılara GPS takip cihazı dağıtılmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:44
Kütahya’nın Karaağaç köyünde 2 yaşlı vatandaşa GPS takip cihazı takıldı. Geçtiğimiz haftalarda kuşburnu toplamak için ormana giden 87 yaşındaki Hatice Coşkun, kaybolduktan 20 saat sonra sağ olarak bulunmuştu.

Muhtarlıktan önleyici adım

Olayın ardından köy muhtarlığı, benzer durumların yaşanmaması için örnek bir uygulamaya imza attı. Karaağaç Köyü Muhtarı Mehmet Erol, köyde yaşayan 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlara GPS takip cihazı hediye etmeye başladı.

Uygulama sayesinde köydeki yaşlı bireylerin muhtemel kaybolma vakalarında anında bulunabilmesi hedefleniyor. Muhtar Erol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık yaşlılarımızın ve çocuklarımızın güvenliği elimizin altında olacak. Aileler, sevdiklerinin nerede olduğunu kolayca takip edebilecek. Amacımız hem güvenliği hem huzuru sağlamak" dedi.

