Kütahya OSB, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda tanıtıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları etkinliğinde bölgenin sanayi gücünü ve yatırım potansiyelini tanıttı. Konya’da kurulan Kütahya OSB standı, savunma sanayinin önde gelen firmaları, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisini çekti.

Standda sunulan imkanlar ve ilgi

Ziyaretçilere, OSB’nin yatırımcılara sunduğu altyapı imkanları, yatırım süreçlerindeki kolaylıklar, sürdürülebilir üretim anlayışı ve çevreye duyarlı yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, Kütahya OSB’nin yalnızca üretim alanında değil, aynı zamanda savunma sanayi ekosistemine entegre olabilecek potansiyeliyle de dikkat çektiğini vurguladı.

3. Genişleme Bölgesi ve temsilci kadrosu

Etkinlikte Kütahya OSB’nin önemli projelerinden biri olan 3. Genişleme Bölgesi de tanıtıldı. Yeni bölgeyle üretim kapasitesinin artacağı, sanayicilere daha geniş yatırım alanları sunulacağı ve yeni istihdam fırsatlarının doğacağı ifade edildi.

Kütahya OSB’yi etkinlikte Bölge Müdürü Tunahan Ergin, İmar-Harita Şefi M. Gülçin Topuz, Stratejik Planlama ve Proje Geliştirme Şefi Baran Zafer Kaya ile Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu temsil etti. Yetkililer, bölgenin güçlü altyapısı, ulaşım avantajları, enerji kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri hakkında katılımcılara bilgi sundu.

Yeni iş birlikleri için zemin

Etkinlik süresince gerçekleştirilen ikili görüşmelerle Kütahya OSB, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde yeni iş birliği fırsatlarının kapılarını araladı. Stand ziyaretleri ve yapılan görüşmeler, OSB’nin yatırım çekme ve savunma sanayi tedarik zincirine katkı sağlama hedeflerine yönelik olumlu işaretler verdi.

