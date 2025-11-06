Kütahya OSB, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda Tanıtıldı

Kütahya OSB, Konya'daki Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda bölgenin yatırım altyapısını, sürdürülebilir üretim anlayışını ve 3. Genişleme Bölgesi'ni tanıttı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:12
Kütahya OSB, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda Tanıtıldı

Kütahya OSB, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda tanıtıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları etkinliğinde bölgenin sanayi gücünü ve yatırım potansiyelini tanıttı. Konya’da kurulan Kütahya OSB standı, savunma sanayinin önde gelen firmaları, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisini çekti.

Standda sunulan imkanlar ve ilgi

Ziyaretçilere, OSB’nin yatırımcılara sunduğu altyapı imkanları, yatırım süreçlerindeki kolaylıklar, sürdürülebilir üretim anlayışı ve çevreye duyarlı yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, Kütahya OSB’nin yalnızca üretim alanında değil, aynı zamanda savunma sanayi ekosistemine entegre olabilecek potansiyeliyle de dikkat çektiğini vurguladı.

3. Genişleme Bölgesi ve temsilci kadrosu

Etkinlikte Kütahya OSB’nin önemli projelerinden biri olan 3. Genişleme Bölgesi de tanıtıldı. Yeni bölgeyle üretim kapasitesinin artacağı, sanayicilere daha geniş yatırım alanları sunulacağı ve yeni istihdam fırsatlarının doğacağı ifade edildi.

Kütahya OSB’yi etkinlikte Bölge Müdürü Tunahan Ergin, İmar-Harita Şefi M. Gülçin Topuz, Stratejik Planlama ve Proje Geliştirme Şefi Baran Zafer Kaya ile Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu temsil etti. Yetkililer, bölgenin güçlü altyapısı, ulaşım avantajları, enerji kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri hakkında katılımcılara bilgi sundu.

Yeni iş birlikleri için zemin

Etkinlik süresince gerçekleştirilen ikili görüşmelerle Kütahya OSB, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde yeni iş birliği fırsatlarının kapılarını araladı. Stand ziyaretleri ve yapılan görüşmeler, OSB’nin yatırım çekme ve savunma sanayi tedarik zincirine katkı sağlama hedeflerine yönelik olumlu işaretler verdi.

KÜTAHYA OSB, KONYA SAVUNMA SANAYİ TEDARİKÇİ BULUŞMALARI’NDA

KÜTAHYA OSB, KONYA SAVUNMA SANAYİ TEDARİKÇİ BULUŞMALARI’NDA

KÜTAHYA OSB, KONYA SAVUNMA SANAYİ TEDARİKÇİ BULUŞMALARI’NDA

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek