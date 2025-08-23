DOLAR
Kütahya Tavşanlı Başköy'de Yangın: 4 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Başköy'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 01:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 01:51
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çevre evlere sıçradı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'de bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki olayda alevler hızlıca büyüdü ve çevredeki üç eve sıçradı.

Yangına ilk müdahale köy sakinleri tarafından yapılırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayda toplam 4 ev kullanılamaz hale geldi.

