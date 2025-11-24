Kütahya Turizm Master Planı Lansmanı: Başkan Eyüp Kahveci’den Vizyon Mesajı

Plan kamuoyuna tanıtıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin turizm geleceğini şekillendirecek Turizm Master Planı Lansman Toplantısına katıldı. Toplantıda Başkan Kahveci’nin, "Kütahya’nın turizm vizyonunu ortaya koyan kapsamlı çalışma kamuoyuyla paylaşılmıştır" sözleri öne çıktı.

Etkinlikte Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile il protokolü hazır bulundu. Lansmanda, planın hazırlanma sürecinde yürütülen literatür taramaları, arama konferansları, saha ziyaretleri, kurum görüşmeleri ve anket çalışmalarından elde edilen veriler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Hazırlık sürecinde üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kazı başkanlıkları, oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla geniş bir çalışma zemini oluşturulduğu vurgulandı.

Toplantıda Kütahya’nın mevcut turizm durumu masaya yatırıldı; turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması, sürdürülebilirlik sağlanması ve rekabet gücünün yükseltilmesi başlıca hedefler olarak öne çıktı. Planın öncelikleri arasında kültürel mirasın korunması, marka festivallerin düzenlenmesi, dijital tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi, tematik turizm rotalarının oluşturulması ile sağlık ve gastronomi turizminin desteklenmesi yer aldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Turizm Master Planının Kütahya’nın geleceğine yön veren güçlü bir rehber olduğunu belirterek, şehrin turizm potansiyelini daha görünür ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

BAŞKAN KAHVECİ: "KÜTAHYA’NIN TURİZM VİZYONUNU ORTAYA KOYAN KAPSAMLI ÇALIŞMA KAMUOYUYLA PAYLAŞILMIŞTIR"