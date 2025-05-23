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Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Kütahya'nın kırsal kesimlerine 187 milyon TL'lik KÖYDES bütçesi ayrıldı; yaşamsal altyapı ihtiyaçları karşılanacak.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:36
Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Kütahya'ya Büyük Destek!

Kütahya'nın kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, KÖYDES projesi için devlet tarafından tam 187 milyon TL bütçe ayrıldığını duyurdu.

KÖYDES Projesi Neleri Kapsıyor?

Biçer, bu önemli bütçenin, Kütahya'nın dört bir yanındaki köylerin içme suyu, kanalizasyon, yol ve diğer temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Teşekkür Mesajı

Milletvekili Adil Biçer, Kütahya'ya desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Biçer, bu bütçenin Kütahya'nın geleceği için hayati bir önem taşıdığını ifade ederek, köylerin altyapısını güçlendireceklerini belirtti.

Köylerin Sorunları Çözüme Kavuşuyor

Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntıları, kışın çamurlu yollar ve yetersiz kanalizasyon sistemleri gibi kronikleşmiş sorunların çözülmesi adına bu büyük bütçenin büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Biçer, köy halkının yaşam kalitesinin artırılacağını açıkladı.

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