Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu

Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Sunuldu

Kütahya'da kurulması planlanan Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi projesi, Kütahya Valisi Musa Işın’a resmi olarak sunuldu. Proje; Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO), 30 Ağustos OSB, Zafer OSB ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Sunum ve Katılımcılar

Sunuma; KÜTSO Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskiöğlu, 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin, 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir, KÜTSO Genel Sekreteri Feyyaz Ebeoğlugil ve Kütahya OSB Stratejik Planlama ve Proje Geliştirme Şefi Baran Zafer Kaya hazır bulundu.

Projenin Sağlayacağı Katkular

Sunumda, kurulacak merkezin Kütahya’ya sağlayacağı teknik katkılar, standartların yükseltilmesi açısından oluşturacağı avantajlar ve maliyet boyutunda yaratacağı faydalar detaylı olarak ele alındı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte enerji tedarik firmalarının kalibrasyon ve sayaç muayene hizmetlerini Kütahya’da alarak önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağı vurgulandı.

Vali Işın'dan Değerlendirme

Kütahya Valisi Musa Işın, çalışmanın kentin sanayi ekosistemine önemli katkılar sunacağını belirterek projede emeği geçen tüm kurum ve temsilcilerine teşekkür etti.

