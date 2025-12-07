Kütahya yangını: Şükran Çabuk hayatını kaybetti

Kütahya’da 27 Kasım’daki apartman yangınında ağır yaralanan 65 yaşındaki Şükran Çabuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; ölü sayısı ikiye yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 19:37
Kütahya yangını: Şükran Çabuk hayatını kaybetti

Kütahya'da yangında ağır yaralanan Şükran Çabuk yaşamını yitirdi

Yangında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

İlçede 27 Kasım'da bir apartman dairesinde çıkan yangında eşi yaşamını yitiren ve kendisi de ağır yaralanan 65 yaşındaki Şükran Çabuk, tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Atakent 75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, felçli olduğu öğrenilen İsmet Çabuk (68) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Şükran Çabuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesi veren Şükran Çabuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece yangında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Şükran Çabuk'un cenazesi, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

KÜTAHYA’DA 27 KASIM’DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA EŞİ YAŞAMINI YİTİREN VE KENDİSİ DE...

KÜTAHYA’DA 27 KASIM’DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA EŞİ YAŞAMINI YİTİREN VE KENDİSİ DE AĞIR YARALANAN 65 YAŞINDAKİ ŞÜKRAN ÇABUK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE HAYATINI KAYBETTİ. BÖYLECE YANGINDA ÖLENLERİN SAYISI İKİYE YÜKSELDİ.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın Taşkını Köyceğiz Gölü'nü Yükseltti
2
Bingöl'de Trafik Kazası: Tugay Kavşağı'nda 6 Yaralı
3
Simge Kodalak Cinayeti: Mahkeme ATK Raporunu Bekliyor
4
S. Ahmet Arvasi Kronolojisi’nin 2. Baskısı Post Yayınları’ndan
5
Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Bilecik’te Okul Sporları Kros İl Seçmeleri Tamamlandı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi