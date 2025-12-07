Kütahya yangını: Şükran Çabuk hayatını kaybetti

Kütahya'da yangında ağır yaralanan Şükran Çabuk yaşamını yitirdi

Yangında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

İlçede 27 Kasım'da bir apartman dairesinde çıkan yangında eşi yaşamını yitiren ve kendisi de ağır yaralanan 65 yaşındaki Şükran Çabuk, tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Atakent 75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, felçli olduğu öğrenilen İsmet Çabuk (68) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Şükran Çabuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesi veren Şükran Çabuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece yangında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Şükran Çabuk'un cenazesi, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

