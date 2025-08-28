Kutsal Aile Kilisesi Gazze'de Saldırı Tehdidine Rağmen Açık Kalacak

Gazze şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi, İsrail ordusunun karadan işgal tehdidine rağmen açık kalacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, papaz ve rahibelerin zorla yerinden edilmiş Filistinlilere yardım etmek için kilisede kalma kararı aldığı belirtildi.

Kilise açıklamasında, "Gazze şehrindeki diğer noktalarda olduğu gibi kilisede kalan zorla yerinden edilmiş kişilerin ne yapacaklarına kendilerinin karar vermeleri gerektiğini" vurgulandı.

Temmuz Saldırısı ve Ziyaretler

İsrail ordusunun Temmuz 2025'te de saldırısına uğrayan Latin Katolik mezhebine mensup Kutsal Aile Kilisesi, 17 Temmuz'da düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu’daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.

İsrail'in İşgal Planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Gazze'nin Güncel Durumu

Tarihi olarak İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.