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Kutsal İşgal Belgeseli: Gazze'de Barışın Önündeki Engeller Tartışıldı

TRT'nin 'Kutsal İşgal' belgesel galasında Gazze'deki barış ve ateşkes önündeki engeller ele alındı. Panelde önemli konular gündeme getirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:01
Kutsal İşgal Belgeseli: Gazze'de Barışın Önündeki Engeller Tartışıldı

Kutsal İşgal Belgeseli Galası Düzenlendi

TRT tarafından hazırlanan ve Filistin topraklarındaki şiddeti konu alan "Kutsal İşgal" belgeselinin gösterimi öncesinde bir panel gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller detaylı bir şekilde tartışıldı.

Panelde Öne Çıkan Konuşmalar

Atlas Sineması'nda düzenlenen panelde çok sayıda aktivist ve akademisyenin yer aldığı bir konuşma gerçekleşti. Filistinli düşünür Prof. Dr. Sami al-Arian, işgalin devam etmesinin Filistinliler için nasıl bir yaşam zorluğu yarattığını aktararak, "Filistinliler için hayatı yaşanmaz hale getirmeye çalışıyorlar" dedi.

Konuşmasına devam eden Arian, "30 yılı aşkın sürede iki devletli çözüm için potansiyel bir fırsat vardı. Ancak, yerleşimci nüfusunun artışı, İsrail hükümetinin toprak bırakmaya niyeti olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Panelde yer alan Issa Amro, İsrail'in Orta Doğu'daki imajını nasıl oluşturduğuna dair eleştirilerde bulundu. Amro, "İsrail'in bahsettiği ateşkes, zaman kazanmak için kullanılan bir taktik. Barış istemiyorlar; sessizliğimizi istiyorlar" şeklinde konuştu.

Görüşlerin Kapsamı ve Önemi

Robert Martin de işgal altındaki Filistin'deki koşulları gözler önüne sererek, "İşgal, cezasızlıkla sürdürülüyor. Gördüğüm şey, İsrail'in dünyaya sattığı sterilize edilmiş anlatıya meydan okuyan bir gerçeklikti" dedi.

Panne katılan Prof. Ilan Pappe, küresel dayanışma hareketinin daha kapsayıcı hale geldiğini vurgulayarak, "Dil değişiyor ve daha fazla insan İsrail'in politikalarını apartheid ve etnik temizlik olarak tanımlıyor" şeklinde açıkladı.

Panel, meseleyi sadece bir cesaret gösterisi olarak değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekme çabası olarak da değerlendirdi. Son olarak, bu tür etkinliklerin Gazzelilerin direnişini ve işgalin gerçek yüzünü dünya ile paylaşma potansiyelini taşıdığı belirtildi.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in işgali, dünya çapında bir ahlak krizini nasıl tetikledi? Barış ve ateşkesin önündeki engeller" başlıklı ilk panelde Filistinli aktivist Issa Amro (solda), Avustralyalı aktivist ve tarihçi Robert Martin (ortada) ve Filistinli düşünür Prof. Dr. Sami al-Arian (sağda) konuşma yaptı.

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