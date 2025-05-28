Kuveyt Büyükelçisi Adwani, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı Ziyaret Etti

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ve MUTSO Meclis Başkanı Koray Özcan da yer aldı.

Bu ziyaretle birlikte, Türkiye ile Kuveyt arasındaki mevcut işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Büyükelçi Adwani, Muğla’nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Adwani, "Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin tarihi bir gücü olduğuna inanıyorum. Halihazırda 1,5 milyon Kuveytli vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Aynı zamanda yaklaşık 600 bin Türk vatandaşı da Kuveyt'te yaşamaktadır. Kültürel bağlarımızın güçlü olması, her iki toplum açısından da büyük fayda sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

Muğla'nın turizm potansiyeli ve kültürel birikimi hakkında da bilgi alan Adwani, iki ülke arasındaki ticari diplomasiye önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, haziran ile eylül ayları arasında Kuveyt'ten Bodrum, Antalya ve Trabzon’a direkt uçuşların başlayacağını da açıkladı.

Kısa bir değerlendirme yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bir milyon nüfusumuza karşılık turizm potansiyelimiz oldukça yüksek. Yılda 3,5 milyon yabancı turist ağırlıyoruz, 7 milyona yakın yerli turistimiz var. Bodrum, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye gibi dünyaca ünlü destinasyonlarımıza dikkat çekerek, Kuveyt ile ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini ekledi.

Ziyaretin ardından Başkan Aras, Büyükelçi Adwani'ye Muğla’nın coğrafi işaretli ürünleri arasında sayılan Milas zeytinyağı hediye etti.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani​​​​​​​ (sol 2), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı (sol 3) makamında ziyaret etti.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani​​​​​​​ (sol 2), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı (sol 3) makamında ziyaret etti.