Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah vefat etti

Devlet televizyonundan yapılan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayata gözlerini yumdu.

86 yaşındaki lider, Kasım sonunda nedeni belli olmayan bir rahatsızlık sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Kuveyt Emiri, 2021 yılının Mart ayında da ABD'ye sağlık kontrolleri için seyahat ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

