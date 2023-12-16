Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah vefat etti
Kuveyt'in lideri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 86 yaşında vefat etti. Kuveyt Devlet televizyonu şeyhin ölüm haberini son dakika gelişmesi olarak paylaştı.
Devlet televizyonundan yapılan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayata gözlerini yumdu.
86 yaşındaki lider, Kasım sonunda nedeni belli olmayan bir rahatsızlık sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Kuveyt Emiri, 2021 yılının Mart ayında da ABD'ye sağlık kontrolleri için seyahat ettiği bilgisi paylaşılmıştı.