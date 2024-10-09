Kuveyt'te Eğitim Uçuşu Sırasında Savaş Uçağı Düştü

Kuveyt Hava Kuvvetleri'nde Trajik Kaza
Kuveyt ordusuna bağlı bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucunda pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaza Detayları
Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Casim es-Sakr, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 tipi savaş uçağının düştüğünü ve pilotunun hayatını kaybettiğini" duyurdu.
Sakr, kazanın pilotun öğleden sonra ülkenin kuzeyinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşu esnasında meydana geldiğini belirtti.