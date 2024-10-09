DOLAR
34,22 0,11%
EURO
37,46 0,52%
ALTIN
2.869,09 0,53%
BITCOIN
2.114.413,98 0,9%

Kuveyt'te Eğitim Uçuşu Sırasında Savaş Uçağı Düştü

Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 jetinin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:39
Kuveyt'te Eğitim Uçuşu Sırasında Savaş Uçağı Düştü

Kuveyt Hava Kuvvetleri'nde Trajik Kaza

Kuveyt ordusuna bağlı bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucunda pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza Detayları

Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Casim es-Sakr, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 tipi savaş uçağının düştüğünü ve pilotunun hayatını kaybettiğini" duyurdu.

Sakr, kazanın pilotun öğleden sonra ülkenin kuzeyinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşu esnasında meydana geldiğini belirtti.

Türkiye'nin Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne olan desteği devam ederken, bu olay güvenlik soruşturmalarını da gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı
2
Amasya'daki Tır Olayı: Geri Giden Tır Aslında Başka Birine Bağlıymış
3
Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu Düzenlendi
4
Aktivistler Picasso Tablosuna Protesto için Dökümantasyon Ekledi
5
Irak Hükümeti'nden İsrail Medyasına Sert Tepki
6
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması
7
Kocaeli'de Pansiyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak