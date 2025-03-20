Kuveyt'ten UNICEF'e 3,5 Milyon Dolarlık Destek

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) Gazze Şeridi ve Lübnan için toplamda 3,5 milyon dolarlık değerinde destek sağladı.

Açıklamaya göre, Kuveyt, Gazze Şeridi'ndeki su krizinin çözümü için 1,5 milyon dolar ayırırken, Lübnan'daki eğitim sistemini güçlendirmek amacıyla 2 milyon dolar hibe verdi. Bu yardımlar, Kuveyt hükümetine bağlı fondan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, bu yardımların, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde su temini, sanitasyon sistemlerinin yeniden oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı taşıdığı vurgulandı.

Lübnan'daki yardım ise, mülteci çocuklar başta olmak üzere gençlerin eğitimini geliştirmeyi hedefleyen altyapı projeleri için sunuluyor. Bu hibeyle, Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı standartlarına uygun olarak 3 kamu okulunun eğitim ortamının onarılarak iyileştirilmesi planlanmakta.

Ayrıca, bu hibelerin Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile UNICEF arasında insani yardım alanında yapılan 10. işbirliği olduğu kaydedildi. Anlaşmanın, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdür Vekili Velid el-Bahar ve UNICEF Körfez İşbirliği Konseyi Temsilcisi Et-Tayyib Adem tarafından imzalandığı bildirildi.

Fonun 2017 yılından bu yana UNICEF'e yaptığı toplam katkının yaklaşık 24 milyon dolar olduğu ve 9 projeye finansman sağlandığı ifade edildi.