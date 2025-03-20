Kuveyt'ten UNICEF'e 3,5 Milyon Dolarlık Destek

Kuveyt, UNICEF'e Gazze ve Lübnan için toplam 3,5 milyon dolarlık yardımda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:42
Kuveyt'ten UNICEF'e 3,5 Milyon Dolarlık Destek

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) Gazze Şeridi ve Lübnan için toplamda 3,5 milyon dolarlık değerinde destek sağladı.

Açıklamaya göre, Kuveyt, Gazze Şeridi'ndeki su krizinin çözümü için 1,5 milyon dolar ayırırken, Lübnan'daki eğitim sistemini güçlendirmek amacıyla 2 milyon dolar hibe verdi. Bu yardımlar, Kuveyt hükümetine bağlı fondan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, bu yardımların, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde su temini, sanitasyon sistemlerinin yeniden oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı taşıdığı vurgulandı.

Lübnan'daki yardım ise, mülteci çocuklar başta olmak üzere gençlerin eğitimini geliştirmeyi hedefleyen altyapı projeleri için sunuluyor. Bu hibeyle, Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı standartlarına uygun olarak 3 kamu okulunun eğitim ortamının onarılarak iyileştirilmesi planlanmakta.

Ayrıca, bu hibelerin Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile UNICEF arasında insani yardım alanında yapılan 10. işbirliği olduğu kaydedildi. Anlaşmanın, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdür Vekili Velid el-Bahar ve UNICEF Körfez İşbirliği Konseyi Temsilcisi Et-Tayyib Adem tarafından imzalandığı bildirildi.

Fonun 2017 yılından bu yana UNICEF'e yaptığı toplam katkının yaklaşık 24 milyon dolar olduğu ve 9 projeye finansman sağlandığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Temsilcileri İftarda Buluştu: İyilik ve Dayanışma Vurgusu
2
Bursa İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
3
Bakan Göktaş, Merkez Teşkilat Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor
5
Kocaeli Kartepe'de Kumar Oynayan 7 Kişiye 64.729 TL Ceza
6
Türkiye, Pakistan ve Arakan'a Ramazan Yardımı Gönderdi
7
Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!