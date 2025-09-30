Kuveyt: Trump Planı Gazze'deki Filistinlilerin Acılarını Sonlandırmalı

Kuveyt, Trump'ın 20 maddelik planının Gazze'deki Filistin halkının acılarını sonlandırmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını umut etti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:36
Kuveyt: Trump Planı Gazze'deki Filistinlilerin Acılarını Sonlandırmalı

Kuveyt: Trump Planı Gazze'deki Filistinlilerin Acılarını Sonlandırmalı

Kuveyt Dışişleri'nden açıklama

Kuveyt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planın Gazze'deki Filistin halkının çektiği acıları sonlandırmasını umuyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt devleti, Donald Trump liderliğindeki dost ülke ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaşı bitirecek anlaşmanın sağlanması amacıyla sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşılıyor." denildi.

Açıklamada, sağlanacak anlaşmanın Filistin halkının acılarına son vermesi gerektiğine işaret edilerek, "Kapsamlı ve adil barışı destekleyecek bir anlaşmayla Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin de tamamen çekilmesi, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin durdurulması ve Gazze'de yeniden imarın başlaması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada sarf edilen samimi çabaların desteklendiği belirtilerek, bu çabaların Gazze'deki Filistinlilerin acılarını sonlandırması ve insani yardımların acil olarak ulaşmasını sağlaması temennisinde bulunuldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar