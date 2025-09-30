Kuveyt: Trump Planı Gazze'deki Filistinlilerin Acılarını Sonlandırmalı

Kuveyt Dışişleri'nden açıklama

Kuveyt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planın Gazze'deki Filistin halkının çektiği acıları sonlandırmasını umuyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt devleti, Donald Trump liderliğindeki dost ülke ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaşı bitirecek anlaşmanın sağlanması amacıyla sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşılıyor." denildi.

Açıklamada, sağlanacak anlaşmanın Filistin halkının acılarına son vermesi gerektiğine işaret edilerek, "Kapsamlı ve adil barışı destekleyecek bir anlaşmayla Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin de tamamen çekilmesi, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin durdurulması ve Gazze'de yeniden imarın başlaması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada sarf edilen samimi çabaların desteklendiği belirtilerek, bu çabaların Gazze'deki Filistinlilerin acılarını sonlandırması ve insani yardımların acil olarak ulaşmasını sağlaması temennisinde bulunuldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.