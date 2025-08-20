Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan gençlere 1000 TL’ye varan uçak bileti indirimi

Kuveyt Türk, online seyahat platformu Bilet.com ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle gençlerin seyahat hayallerini kolaylaştırıyor. 20 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'dan duyurulan kampanya, özellikle 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine yönelik cazip indirimlerle hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşları daha ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Yeni müşterilere özel: 1000 TL’lik hoş geldin indirimi

Kampanya kapsamında, Kuveyt Türk dijital kanallarını kullanarak yeni hesap açan üniversite öğrencileri için öne çıkan teklif tam 1000 TL indirim. Öğrenciler, Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden özel bir referans kodu ile hesap açıp öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek Kuveyt Türk Kampüs programına dahil oluyor. İşlemlerin tamamlanmasının ertesi gününden itibaren, Sağlam Nakit Kartları veya mobil uygulama üzerinden oluşturulacak sanal kart ile Bilet.com üzerinden yapılacak uçak bileti alımlarında 1000 TL indirim hakkı elde ediyor.

Mevcut üyelere özel avantajlar

Zaten Kuveyt Türk Kampüs üyesi olan gençler de kampanyadan faydalanabiliyor. Mevcut üyeler, cep telefonlarından gönderecekleri SMS ile kampanyaya katılım sağlayarak kendilerine tanımlanan indirim kodlarıyla Bilet.com üzerinden yapacakları yurt içi uçak bileti alımlarında 300 TL, yurt dışı uçak bileti alımlarında ise 500 TL anında indirimden yararlanabilecek.

Kampanyanın son katılım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlenmiş olup, her müşteriye tanımlanan indirim kodlarının tek kullanımlık olduğu bildirilmiştir.