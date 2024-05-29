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“Kuyu-1” operasyonları ile bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşları dahil 51 kişi yakalandı

Adana merkezli olmak üzere 2 ilde düzenlenen “Kuyu-1” operasyonları sonucunda, Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşları da dahil olmak üzere 51 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:40
“Kuyu-1” operasyonları ile bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşları dahil 51 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kuyu-1” operasyonu ile ilgili bilgileri, kendi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya, Adana ve Muğla’da gerçekleştirilmiş olan operasyonlar sonucunda; kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yağma, yasa dışı silah ticareti gibi suçlara bulaşmış olan bir suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlığının koordinesinde gerçekleştirilen “Kuyu-1” operasyonları sonucunda, örgüt elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silaha da el konuldu.

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