“Kuyu-1” operasyonları ile bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşları dahil 51 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kuyu-1” operasyonu ile ilgili bilgileri, kendi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya, Adana ve Muğla’da gerçekleştirilmiş olan operasyonlar sonucunda; kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yağma, yasa dışı silah ticareti gibi suçlara bulaşmış olan bir suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlığının koordinesinde gerçekleştirilen “Kuyu-1” operasyonları sonucunda, örgüt elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silaha da el konuldu.