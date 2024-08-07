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Kuyu-15 Operasyonunda 30 Suç Şüphelisi Yakalandı

Kırklareli merkezli düzenlenen Kuyu-15 operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı, organize suç operasyonları devrede.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:21
Kuyu-15 Operasyonunda 30 Suç Şüphelisi Yakalandı

Kuyu-15 Operasyonları: 30 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli olarak yürütülen iki ayrı organize suç operasyonu "Kuyu-15" çerçevesinde toplam 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Organize Suç Örgütlerine Yönelik Hareket

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da da düzenlendiğini belirtti. Söz konusu operasyonlar, elebaşıları Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay olan iki organize suç grubuna yönelikti.

İlk Bulgular ve Suçlamalar

Yerlikaya, 30 şüphelinin arasında elebaşıların da bulunduğunu aktarırken, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler" şeklinde ifadelerde bulundu.

Operasyonlar sonucunda yapılan ilk tespitlere göre, 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca, yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş, insan kaçakçılığı gibi suçlarla karıştıkları belirlendi. Bu kişilerin ayrıca 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği kaydedildi.

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