Kuyucak'ta organ bağışı farkındalığı arttı

Kuyucak Devlet Hastanesi meydanda bilgilendirme standı kurdu

Kuyucak Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında ilçe meydanında bir bilgilendirme standı açarak vatandaşlara organ bağışının önemi ve bağış süreci hakkında detaylı bilgi verdi. Etkinlikte bağışın insan hayatı üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

Sağlık çalışanları, organ bağışının hem bireysel hem de toplumsal faydalarını anlatarak halkın konuya duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlik boyunca ziyaretçilere sürecin nasıl işlediğine dair yönlendirmeler yapıldı.

Kuyucak Devlet Hastanesi yetkilileri, 18 yaşını doldurmuş herkesin organ bağışında bulunabileceğini hatırlattı ve şu açıklamayı paylaştı: 'Organ bağışı yapmak isteyen gönüllüler artık E-Nabız uygulaması üzerinden veya tüm devlet ve özel hastaneler ile sağlık merkezlerinde organ bağış formu doldurarak 'Organ Bağışı Kartı' sahibi olabiliyor'.

Etkinlikte vatandaşların ilgisinin memnuniyet verici olduğu kaydedilirken, sağlık ekipleri organ bağışının hayat kurtaran en önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

KUYUCAK DEVLET HASTANESİ, ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA İLÇE MEYDANINDA BİLGİLENDİRME STANDI KURDU. VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ VE SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERİLEN ETKİNLİKTE, BAĞIŞIN İNSAN HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ANLATILDI.