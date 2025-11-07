Kuyucak'ta Organ Bağışı Farkındalığı

Kuyucak Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası'nda kurduğu stantla vatandaşları organ bağışı süreci ve E-Nabız üzerinden 'Organ Bağışı Kartı' uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:41
Kuyucak Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında ilçe meydanında bir bilgilendirme standı açarak vatandaşlara organ bağışının önemi ve bağış süreci hakkında detaylı bilgi verdi. Etkinlikte bağışın insan hayatı üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

Sağlık çalışanları, organ bağışının hem bireysel hem de toplumsal faydalarını anlatarak halkın konuya duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlik boyunca ziyaretçilere sürecin nasıl işlediğine dair yönlendirmeler yapıldı.

Kuyucak Devlet Hastanesi yetkilileri, 18 yaşını doldurmuş herkesin organ bağışında bulunabileceğini hatırlattı ve şu açıklamayı paylaştı: 'Organ bağışı yapmak isteyen gönüllüler artık E-Nabız uygulaması üzerinden veya tüm devlet ve özel hastaneler ile sağlık merkezlerinde organ bağış formu doldurarak 'Organ Bağışı Kartı' sahibi olabiliyor'.

Etkinlikte vatandaşların ilgisinin memnuniyet verici olduğu kaydedilirken, sağlık ekipleri organ bağışının hayat kurtaran en önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

