Kuzalan Tabiat Parkı: Kızıl Su ve Travertenler İlgi Odağı

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı, kızıl renkteki suyu ve travertenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğa ve jeolojik özellikler

Dereli ilçesinde yer alan ve 1800 rakımdaki tabiat parkı, şelaleleri, gölleri ve subasar ormanlarıyla ön plana çıkıyor. Parktaki traverten grubu ile yakınındaki demirli ve kükürtlü su, tabiat parkına ayrı bir değer katıyor.

Suyun oluşturduğu kızıllık ile beyaz travertenlerin bazı yerlerde birleşmesi, bölgeye farklı ve çarpıcı bir görsel sunuyor.

Ziyaretçi deneyimi

Ziyaretçiler, piknik alanlarında hoş vakit geçirirken patika yollarda yürüyerek doğayı keşfetme imkanı da buluyor.

Ailesiyle Amasya'dan Giresun'a gezmeye gelen Muhammet Şahin, AA muhabirine karşılaştıkları doğal güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi. Şahin, "Yeraltından çıkan suları gördük. Travertenin doğal oluşumu da güzel. Tabiat parkının barındırdığı doğal güzellikler görülmeye değer. Burayı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

