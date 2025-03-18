Kuzey Ege'de Feribot Seferleri İptal! Bozcaada ve Gökçeada Ulaşımı Etkilendi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına, yarınki feribot seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklama ile birlikte, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İptal haberine göre, Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 17.00; Kabatepe'den ise 09.00 ve 15.00 saatlerindeki seferlerin iptal olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal olarak devam edeceği kaydedildi.