Kuzey Ege'de Feribot Seferleri İptal! Bozcaada ve Gökçeada Ulaşımı Etkilendi

Kuzey Ege’deki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinin bazıları iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:59
Kuzey Ege'de Feribot Seferleri İptal! Bozcaada ve Gökçeada Ulaşımı Etkilendi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına, yarınki feribot seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklama ile birlikte, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İptal haberine göre, Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 17.00; Kabatepe'den ise 09.00 ve 15.00 saatlerindeki seferlerin iptal olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal olarak devam edeceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 26 Yaşındaki Metin Fidan Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
3
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi
4
Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi
5
Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı
6
Yunanistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı