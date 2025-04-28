Kuzey Ege'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Kuzey Ege'de Fırtına Feribot Seferlerini Etkiliyor

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar, Çanakkale'deki bazı feribot seferlerine iptal neden oldu. Sabah saatlerinde hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

İptal Edilen Seferler

Bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, fırtına nedeniyle programdan kaldırıldı. Bu gelişme, bölgedeki deniz ulaşımını aksatıyor.

Dikkatli Olunması Uyarısı

Fırtınanın yarın gece saatlerine kadar etkili olması ve yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.