DOLAR
38,45 -0,06%
EURO
43,69 0,31%
ALTIN
4.050,02 1,09%
BITCOIN
3.644.723,38 -0,46%

Kuzey Ege'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'deki bazı feribot seferleri iptal edildi, dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:41
Kuzey Ege'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Kuzey Ege'de Fırtına Feribot Seferlerini Etkiliyor

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar, Çanakkale'deki bazı feribot seferlerine iptal neden oldu. Sabah saatlerinde hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

İptal Edilen Seferler

Bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, fırtına nedeniyle programdan kaldırıldı. Bu gelişme, bölgedeki deniz ulaşımını aksatıyor.

Dikkatli Olunması Uyarısı

Fırtınanın yarın gece saatlerine kadar etkili olması ve yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal...

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal...

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Belediyesi Çalışanlarının Ücret Problemi Protesto Edildi
2
Öğretmenden Genel Müdahale: Ekmek Boğazına Kaçan Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı
3
Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma
4
ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor
5
İzmir'de Sahte Servis Operasyonu: 7 Dolandırıcı Yakalandı!
6
Samsun'da Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Gözaltında
7
Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!