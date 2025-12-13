Kuzey Ege Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi Ayvacık’ta Hayata Geçiriliyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde planlanan Kuzey Ege Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi Projesi hayata geçiriliyor. Proje, Ege ve Marmara Denizi su ürünleri kontrolünde kritik bir rol üstlenecek.

Proje İncelemeleri ve Kurum Ziyaretleri

Proje kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Daire Başkanı İlhan Üze ile il ve ilçe müdürlüğü idarecileri, bilgi almak ve yerinde inceleme yapmak üzere Küçükkuyu beldesindeki tesis alanında incelemelerde bulundu.

Heyet, ziyaret programı çerçevesinde Küçükkuyu ve Babakale Su Ürünleri Kooperatifini de ziyaret ederek sahadan görüş aldı. Yapılan incelemeler, projenin bölgedeki su ürünleri denetim kapasitesini güçlendirme hedefiyle ilerlediğini ortaya koydu.

