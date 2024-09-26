Kuzey İrlanda'da Nefret Suçuyla Mücadele

Kuzey İrlanda'da Müslüman ve Göçmen Karşıtı Posterler Kaldırıldı

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da, polis, bir sitenin arazisinde asılı olan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Bu olay, toplumda büyük endişeye yol açtı.

Altyapı Bakanı'nın Müdahalesi

Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, bu posterlerin kaldırılması için ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a bir mektup yazdı ve gerekli adımların atılmasını istedi.

PSNI'nin Kararı

Bu talebin ardından, Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak Rathcoole bölgesindeki direklere asılan ve "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" gibi ifadeler içeren pankartları kaldırdı.

Nefret Suçu Olarak Değerlendirildi

PSNI'den yapılan açıklamada, bu posterlerin "kabul edilemez" olduğu ve asılmasının "nefret suçu" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Bu adımla, Kuzey İrlanda polisi, toplumsal barışı ve bir arada yaşama kültürünü korumayı amaçlıyor.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti. Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.