Kuzey Kore, 1945 Tokyo Bombardımanı İçin Japonya'dan Özür Talep Ediyor

Kuzey Kore, 1945'teki Tokyo Bombardımanı'nda ölen Koreliler için Japonya'nın özür dilemesini ve tazminat ödemesini istedi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:46
Kuzey Kore, 1945 Tokyo Bombardımanı İçin Japonya'dan Özür Talep Ediyor

Kuzey Kore, 10 Mart 1945’te ABD'nin Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden Koreliler için özür dileme çağrısında bulundu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, bu talep, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge dönemi sırasında zorla çalıştırılan Koreli işçiler ve aileleri tarafından oluşturulan Kuzey Kore Derneği'nden geldi.

Açıklamada, 10 Mart 1945 tarihinde, ABD'nin napalm bombalarıyla yüklü 275 adet B-29 uçağıyla Tokyo'yu bombalamasının ardından Japon yönetiminin, "insanlık dışı muamele ve aşağılamalara maruz bırakılan, tehlikeli iş yapan Korelileri" gruplar halinde gözaltında tutarak pek çoğunun bu saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hava saldırısının ardından, yaklaşık 100 bin kişi içinde Korelilerin de bulunduğu %10'luk bir kesimin yaşamını yitirdiği iddia edilmekte. Hayatını kaybeden Korelilerin kimliklerinin araştırılmadan farklı yerlerde gömüldüğü, cesetlerin daha sonra korkunç suçlarda kullanıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, Japonya'ya yapılan çağrıda, hayatını kaybeden Korelilerin yakınlarından özür gerekildiği vurgulandı. Ayrıca, kurbanların kalıntılarına yönelik tam bir soruşturma yapılması ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanması talep edildi. "Koreli mağdurlar, ölümden sonra bile sevdiklerinin, anne, baba, eş ve çocuklarının beklediği vatanlarına geri dönememişlerdir. Bu acı kader, Japon emperyalizminin Kore'yi işgal ederek kurduğu koloniyal yönetimin ve Korelilerin kaçırılmasının sonucudur." ifadeleri ile durumu özetlendi.

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