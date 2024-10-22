Kuzey Kore'den Askeri Provokasyon Uyarısı

Kuzey Kore'den Korkutucu Uyarılar

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, askeri provokasyonlarla ilgili olarak ciddi bir uyarıda bulundu. Kim, özellikle Güney Kore ve Ukrayna üzerine odaklanarak, bu ülkeler tarafından Kuzey Kore'ye yönelik gerçekleşebilecek her türlü askeri hareketin 'korkunç sonuçlar' doğurabileceğini söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan ifadelerine göre, Kim Yo-jong, Pyongyang'ın Rusya'ya destek vermek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarına yanıt vererek, Seul ve Kiev'i eleştirdi. Kim, Güney Kore'nin ülkesine göndermiş olduğu insansız hava araçları (İHA)nı 'affedilmeyecek bir askeri provokasyon' olarak tanımladı.

Askeri Provokasyonların Sonuçları

Kim, nükleer silahı olan bir devlete karşı gerçekleştirilecek bir askeri provokasyonun, dünya üzerindeki hiçbir politikacının veya askeri uzmanının hayal edemeyeceği korkunç sonuçlara yol açabileceğinin altını çizdi. Ayrıca, Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere 'deliler' ifadesini kullanarak, bu ülkelerin nükleer silahlı bir ülkeye karşı rastgele sözler sarf ettiğini savundu.

Kim, Kiev ve Seul'ü 'ABD tarafından eğitilmiş kötü köpekler' olarak nitelendirdi. Güney Kore'den gelen İHA'lar ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Kim, bu provokasyona karşı nasıl bir misilleme yapacaklarını bildiklerini ifade etti.

Asker Gönderme İddiaları

Güney Kore, 18 Ekim'de, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını öne sürmüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu iddiaları henüz doğrulayamadıklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da benzer şekilde iddiaları henüz doğrulayamadıklarını ve incelemeler yaptıklarını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olup olmadığına dair kesin bir yanıt vermekten kaçındı ve bu konuyu Savunma Bakanlığı ile görüşülmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

Bugün Güney Kore, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri işbirliği sonucunda 'aşamalı önlemler' alacağını duyurdu. Güney Koreli bir hükümet yetkilisi, Yonhap ile yaptığı görüşmede, Rusya'ya destek verme hedefi taşıdığı iddia edilen Kuzey Kore birliklerini izlemek üzere Ukrayna'ya bir istihbarat ve askeri uzman ekibi gönderme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.