Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA İddiası: Gerilim Tırmanıyor

Kuzey Kore, Güney Kore'ye Yönelik İHA İddialarında Bulundu

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Pyongyang'ın üzerine insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini iddia ederek, bu durumu askeri provokasyon olarak nitelendirdi. Kuzey Kore, bu hareketi, ulusal egemenliklerinin ihlali olarak görmektedir.

Kuzey Kore'nin İddiaları ve Açıklama

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve Kuzey Kore üzerine herhangi bir insansız hava aracı gönderilmediğini duyurdu. İddialar, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı ve 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde broşür taşıyan İHA'ların göndermiş olduğu öne sürüldü. Açıklamada, bu hareketin hem ulusal güvenliği tehlikeye atacağı hem de uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi. Güney Kore'ye, "savaşa dönüşebilecek bir çatışma riskini önlemek için derhal harekete geçmesi" konusunda çağrıda bulunuldu.

Balon Gerilimi ve Arka Plan

İki Kore arasındaki gerilim, özellikle "balon gerilimi" adı altında son aylarda sürmekte. Güney Kore'de yaşayan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistlerin, Pyongyang yönetimi aleyhinde propaganda broşürleri taşıyan büyük balonlar göndermesi bu gerginliğe neden oldu.

Kuzey Kore ise, bu duruma karşılık olarak, mayıs ayından itibaren 5 binden fazla çöp balonunu Güney Kore'ye göndermiştir. Kuzey Kore, bu eylemleri "ifade özgürlüğü" olarak tanımlarken; Güney Kore, bu açıklamaları kınamaktadır.