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Kuzey Kore'den Yeni Çok Namlulu Roketatar Testi

Kuzey Kore, 240 mm'lik yeni güdümlü çok namlulu roketatarı başarıyla test etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:58
Kuzey Kore'den Yeni Çok Namlulu Roketatar Testi

Kuzey Kore'den Yeni Askeri Test

Kuzey Kore, 240 milimetrelik bir çok namlulu roketatarın deneme atışını gerçekleştirdi. Bu roketatar, yeni bir güdüm sistemine sahip olarak, manevi ve konsantre atış kabiliyetleriyle donatıldı.

Test Atışının Detayları

Resmi bilgilere göre, bu test atışına Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un da katıldı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), bu atışın, ülkenin askeri kapasitesinde önemli bir gelişim olduğunu belirtti.

Yeni Sistemlerin Etkisi

Kuzey Kore, 12 Şubat tarihinde çok namlulu roketatar kapasitelerine yönelik olarak yeni ve "kontrol edilebilir" mühimmat ile balistik kontrol sistemleri geliştirdiğini duyurmuştu. Bu geliştirmelerin, ülkenin askeri gücünde niteliksel bir değişim yaratması bekleniyor.

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