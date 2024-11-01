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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, Moskova Ziyaretinde

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Moskova'da resmi temaslarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:48
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, Moskova Ziyaretinde

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, Moskova'yı Ziyaret Etti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.

Moskova'da Sıcak Karşılama

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Choe, Moskova'ya trenle geldi ve burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Yaroslavskiy Garı'nda çiçeklerle karşılandı.

İkili Görüşmeler Bekleniyor

Bugün Lavrov ile Choe arasında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Choe'nin Moskova ziyareti hakkında iki gün önce yaptığı açıklamada, bu ziyaretin planlı bir program dahilinde olduğunu belirtmişti.

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