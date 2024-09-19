Kuzey Kore, Gelişmiş Füze Testlerini Başarıyla Gerçekleştirdi

Kuzey Kore'nin Yeni Füze Testleri

Kuzey Kore, 4,5 ton kapasiteli süper büyük harp başlığı taşıyabilen taktik balistik füzesi ile geliştirilmiş stratejik seyir füzelerinin başarıyla test edildiğini duyurdu. Ülke, bu testleri gerçekleştiren lider Kim Jong-un'un da katılımıyla düzenlendi.

Testin Detayları

Füze testleri, 320 kilometre menzil hedef alarak gerçekleştirildi. "Hwasongpho-11-Da-4.5" adı verilen taktik balistik füze, özellikle vuruş hassasiyetini artırmak amacıyla denendi. Testler sonucunda Kim Jong-un, performans geliştirmelerinin dış tehditlerden kaynaklandığını vurguladı.

Nükleer Güç Artışı Vurgusu

Kuzey Kore lideri, mevcut askeri durumun güvenliği tehdit ettiğini belirterek, ülkenin nükleer gücünü artırma gerekliliğine işaret etti. Kim, askeri kapasitenin güçlendirilmesinin "en kritik mese" olduğunu ifade etti.

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'den art arda gelen füze testlerine dair açıklamalarda bulundu. Yerel saatle 07.00 sularında Kaechon bölgesi'nden çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe katettiği bildirildi ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini şiddetle kınadı.

Geçmiş Testler

Kuzey Kore, daha önce 2 Temmuz’da da benzer bir füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu olay üzerine JCS Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Pyongyang’ın bu denemenin başarılı olduğu yönündeki açıklamasının muhtemelen bir yanılgı olduğunu iddia etti.