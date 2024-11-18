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Kuzey Kore Lideri, Güney Kore ile Gerilimin Zirveye Çıktığını Belirtti

Kim Jong-un, Güney Kore ile gerilimin en kötü seviyede olduğunu vurguladı ve askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:01
Kuzey Kore Lideri, Güney Kore ile Gerilimin Zirveye Çıktığını Belirtti

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Çarpıcı Açıklamalar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile gerilimin "tarihteki en kötü seviyesinde" olduğunu ifade etti. Bu açıklama, ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla yapılan çağrılarla birlikte geldi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kim, başkent Pyongyang'da düzenlenen Kore Halk Ordusunun (KPA) konferansında, bölgedeki askeri hazırlıkların artırılması gerektiğini vurguladı. Kim, Kore Yarımadası'nı "dünyanın en sıcak noktası" olarak nitelendirerek, askerleri "oluşabilecek gerçek bir savaşa karşı hazırlıklı olmaya" çağırdı.

Balon Gönderimleri ve İHA Gerilimi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Güney'e doğru yaklaşık 40 balon gönderdiğini açıkladı. Bu balonların büyük çoğunluğunun başkent Seul ve Gyeonggi eyaleti çevresine düştüğü belirtildi.

İki ülke arasında süregelen "çöp balonu" ve "İHA" gerilimleri tırmanmaya devam ediyor. Kuzey Kore, 19 Ekim'de Güney Kore'den gönderildiğini iddia ettiği bir İHA'ya ait kalıntıları bulduklarını öne sürdü. Ancak, Güney Kore ordusu bu iddiaların "tek taraflı" olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini savunuyor.

İki Ülke Arasında Süregelen Gerginlik

Kuzey Kore, başkentine karşı propaganda içerikli broşürler taşıyan İHA'lar gönderdiği gerekçesiyle Güney Kore'yi suçluyor. Ayrıca, mayıs sonundan bu yana, çöp taşıyan 7 binden fazla balonun Güney Kore'ye gönderildiği bilgisi kaydedildi. Kuzey Kore, bu balon gönderimlerini "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirerek, Güney Kore tarafından gelen eleştirileri kınadı.

Son olarak, Güney Kore 5 Kasım tarihinde, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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