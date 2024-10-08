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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Putin'e Doğum Günü Kutlaması

Kim Jong-un, Vladimir Putin'in doğum gününü kutlayarak iki ülke arasındaki ilişkileri övdü.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:24
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Putin'e Doğum Günü Kutlaması

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Sıcak Mesajı

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

İlişkilerin Derinliği

Resmi kaynaklar, Kim'in Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla Putin'e göndermiş olduğu mesajda, 72. doğum günü nedeniyle "en yakın yoldaşı" ifadesini kullandığını bildirdi. Kim, Putin'in Pyongyang ziyareti sonrasında iki ülkenin ilişkilerinin "yenilmez ve ebedi" duruma geldiğini belirtti.

Gelecek Vizyonu

Kim, ülkeler arasındaki işbirliği ve görüşmelerin sürekli olarak "bağları güçlendireceğini" ifade ederken, Rusya ile olan ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçeceğini de açıkladı.

Geçtiğimiz Gelişmeler

Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunarak, iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. Bu anlaşma, tarafların birbirlerine askeri yardımda bulunmaları taahhüdünü içeriyordu. Ancak Putin, bu durumu bir "ittifak" şeklinde tanımlamaktan kaçındı. Öte yandan, Kim bu anlaşmayı bir "pakt" olarak nitelendirmiş ve ilişkileri "yüksek ittifak" seviyesine yükselttiklerini ifade etmişti.

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