DOLAR
34,32 0,06%
EURO
37,52 -0,41%
ALTIN
3.020,37 0,05%
BITCOIN
2.408.256,98 -4,06%

Kuzey Kore'nin Rusya'daki Askeri Varlığına Duyulan Endişe

Ülkeler ve AB, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının tehlikelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:32
Kuzey Kore'nin Rusya'daki Askeri Varlığına Duyulan Endişe

Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'daki Konuşlandırılması

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da konuşlandırılmasıyla ilgili olarak ciddi endişelerini dile getirdiler.

Ortak Açıklama ve Endişeler

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderilmesi ve bu askerlerin Ukrayna'ya karşı savaş alanında kullanılma ihtimali bizleri derinden kaygılandırıyor," ifadeleri yer aldı.

Binlerce Kuzey Kore askerinin Rusya'ya transfer edildiği belirtilirken, bu durumun Rusya'nın saldırgan poltikalarına doğrudan destek verdiği ve çatışmanın daha da büyümesine neden olabileceği vurgulandı. Ayrıca, bu durumun, Avrupa ile Hint-Pasifik bölgelerindeki barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit edeceği kaydedildi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Komite, Kuzey Kore'nin, Rusya'nın yürüttüğü saldırgan savaşa destek vermesi durumunun Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk açısından büyük bir ihlal olduğunu belirtti. Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin artması ve Kuzey Kore'nin balistik füzeler ihraç etmesi kınandı.

Kararlılık ve Koordineli Yanıt

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'daki askeri destek vermesinin engellenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna'nın özgürlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğü için destek verme kararlılığı ifade edilirken, uluslararası ortaklarla koordineli bir yanıt üzerinde çalışıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sudan'da Kolera Salgını: 30 Bini Geçti, 887 Hayatını Kaybetti
2
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti Çin'e
3
Yunanistan'da Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi
4
AK Parti'den Teröre Karşı Mücadele Vurgusu
5
Türkiye ve Kosova Adalet Bakanlıkları Arasındaki İşbirliği Gelişiyor
6
FBI'dan Oy Verme Merkezleriyle İlgili Terör Tehdidi Açıklaması
7
İsrail Ordusundan Kusayr'a Hava Saldırısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek