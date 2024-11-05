Kuzey Kore'nin Rusya'daki Askeri Varlığına Duyulan Endişe

Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'daki Konuşlandırılması

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da konuşlandırılmasıyla ilgili olarak ciddi endişelerini dile getirdiler.

Ortak Açıklama ve Endişeler

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderilmesi ve bu askerlerin Ukrayna'ya karşı savaş alanında kullanılma ihtimali bizleri derinden kaygılandırıyor," ifadeleri yer aldı.

Binlerce Kuzey Kore askerinin Rusya'ya transfer edildiği belirtilirken, bu durumun Rusya'nın saldırgan poltikalarına doğrudan destek verdiği ve çatışmanın daha da büyümesine neden olabileceği vurgulandı. Ayrıca, bu durumun, Avrupa ile Hint-Pasifik bölgelerindeki barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit edeceği kaydedildi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Komite, Kuzey Kore'nin, Rusya'nın yürüttüğü saldırgan savaşa destek vermesi durumunun Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk açısından büyük bir ihlal olduğunu belirtti. Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin artması ve Kuzey Kore'nin balistik füzeler ihraç etmesi kınandı.

Kararlılık ve Koordineli Yanıt

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'daki askeri destek vermesinin engellenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna'nın özgürlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğü için destek verme kararlılığı ifade edilirken, uluslararası ortaklarla koordineli bir yanıt üzerinde çalışıldığı belirtildi.