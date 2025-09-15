Kuzey Kore: Nükleer Devlet Statüsü Geri Döndürülemez

KCNA'dan BM Daimi Temsilciliği açıklaması

Kuzey Kore, nükleer devlet statüsünün geri döndürülemez olduğunu duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşılan açıklamada, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği aracılığıyla yapılan beyanın, ABD'nin UAEA Yönetim Kurulu toplantısında Pyongyang'ın nükleerden arındırılması çağrısı yapmasına yanıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore), devletin en üst ve temel yasasında kalıcı olarak belirtilen nükleer silah devleti konumu, geri döndürülemez hale gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bulunmasının, ABD'nin nükleer tehdidine karşı devletin egemenliğini ve güvenliğini savunmak ve güç dengesini sağlamak için kaçınılmaz seçenek olduğu; bunun küresel barış ve istikrarı garanti altına almada kilit rol oynadığı savunuldu.

Metinde, Washington yönetiminin "radikal" nükleer silahlanma hamleleriyle uluslararası nükleer silahsızlanma rejimini baltaladığı iddia edildi ve "ABD'nin bu hegemonya arayışı, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu en ciddi tehdittir." değerlendirmesi yapıldı.