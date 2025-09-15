Kuzey Kore: Nükleer Devlet Statüsü Geri Döndürülemez

Kuzey Kore, BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla nükleer devlet statüsünün geri döndürülemez olduğunu açıkladı; ABD'yi kınadı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:22
Kuzey Kore: Nükleer Devlet Statüsü Geri Döndürülemez

Kuzey Kore: Nükleer Devlet Statüsü Geri Döndürülemez

KCNA'dan BM Daimi Temsilciliği açıklaması

Kuzey Kore, nükleer devlet statüsünün geri döndürülemez olduğunu duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşılan açıklamada, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği aracılığıyla yapılan beyanın, ABD'nin UAEA Yönetim Kurulu toplantısında Pyongyang'ın nükleerden arındırılması çağrısı yapmasına yanıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore), devletin en üst ve temel yasasında kalıcı olarak belirtilen nükleer silah devleti konumu, geri döndürülemez hale gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bulunmasının, ABD'nin nükleer tehdidine karşı devletin egemenliğini ve güvenliğini savunmak ve güç dengesini sağlamak için kaçınılmaz seçenek olduğu; bunun küresel barış ve istikrarı garanti altına almada kilit rol oynadığı savunuldu.

Metinde, Washington yönetiminin "radikal" nükleer silahlanma hamleleriyle uluslararası nükleer silahsızlanma rejimini baltaladığı iddia edildi ve "ABD'nin bu hegemonya arayışı, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu en ciddi tehdittir." değerlendirmesi yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasında 5. Duruşma Başladı
2
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
3
Villanova Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı
4
Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Tır, Motosiklete Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Mustafa Şen İzmir Eleştirisinde Bulundu: 'Denizi Öldürdüler'
6
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
7
Netanyahu-Rubio Görüşmesi: Gazze, Sürgün Planı ve Batı Şeria Gündemde

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor