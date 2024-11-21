Kuzey Kore ve Rusya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kuzey Kore ile Rusya Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

Kuzey Kore ve Rusya, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirecek yeni bir protokol imzaladı. Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) kaynaklı haberine göre, Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği İçin Oluşturulan Hükümetler Arası Komite'nin 11. toplantısı gerçekleştirildi.

İmzalar Atıldı, Detaylar Bekleniyor

Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jung Ho ve Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, bu önemli toplantıda işbirliğinin kapsamını genişletecek protokole imza attı. Ancak KCNA, imzalanan anlaşmaya dair herhangi bir detay vermekten kaçındı.

Uçuşların Artması Bekleniyor

Ayrıca, Rus haber ajansı TASS, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki uçuşların artırılacağı bilgisini paylaştı. Bu gelişme, iki ülkenin işbirliğini daha da güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.