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Kuzey Kore ve Rusya Ortak Bilişim Fuarı Düzenliyor

Kuzey Kore ve Rusya, 18 yıl aradan sonra teknoloji fuarı düzenliyor. Pyongyang'da başlayan etkinlikte yenilikler sergileniyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:54
Kuzey Kore ve Rusya Ortak Bilişim Fuarı Düzenliyor

Kuzey Kore ve Rusya'dan Tarihi İşbirliği

Kuzey Kore ve Rusya, 18 yıl aradan sonra ilk kez ortak bir bilişim fuarı düzenliyor. Fuar, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da başladı.

Fuarın Detayları

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan habere göre, dijital gelişime odaklanan fuarda, her iki ülkeden eğitim kurumları, araştırma kuruluşları ve şirketler en yeni bilişim teknolojileri ürünlerini ve bilimsel başarılarını sergiliyorlar.

Önemli Konuşmalar ve Katılımlar

Fuarın açılış konuşmasını Kuzey Kore Bilişim Endüstrisi Bakanı Ju Yong-il yaptı. Etkinliğe Rusya'nın dijital kalkınma, iletişim ve kitle iletişim araçlarından sorumlu bakan yardımcısı Andrei Zarenin başkanlığındaki bir heyet de katılım sağladı.

Etkinlik Süresince Planlanan Aktiviteler

Fuar süresince, bilgi teknolojileri ve dijital gelişmeler üzerine çeşitli konferanslar ve toplantılar düzenlenmesi planlandı.

Askeri Gelişmeler

Öte yandan, Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Kuzey Kore birliklerinin Rusya-Ukrayna savaşının ön saflarına konuşlandırılma ihtimaline dair bilgiler paylaştı. Kuzey Kore'nin, artan askeri işbirliği çerçevesinde Rusya'dan askeri destek talep etmesi bekleniyor.

Son olarak, DIA, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer deneme sahasında bir test için son hazırlıklarını tamamladığını ve muhtemelen bir kıtalararası balistik füzeyi fırlatmak için hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Ayrıca, bu testlerin ABD başkanlık seçimleri sırasında yapılabileceği öne sürülüyor.

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