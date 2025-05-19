Kuzey Makedonya'da 19 Mayıs Coşkusuyla Kutlandı

Kuzey Makedonya'da 19 Mayıs Etkinlikleri

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkileyici bir etkinlik düzenlendi. Bu anlamlı organizasyon, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Gostivar Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Büyükelçi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Türk siyasetçileri, milletvekilleri ve Türk kuruluşlarının temsilcileri katılarak bu özel günü birlikte kutladılar.

Önemli Konuşmalar

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı MATÜSİTEB'e teşekkür etti. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle anarak, katılımcıların 19 Mayıs'ını en içten dilekleriyle kutladı.

Ulusoy, "19 Mayıs, Çanakkale'de başlayan, tüm zorluklara rağmen yeniden diriliş mücadelesidir." diyerek bu tarihi günün önemine vurgu yaptı.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim ise, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin esarete karşı direnişinin simgesi olduğunu belirtti. Bu tarihi günün, sadece Anadolu'da değil, aynı zamanda Makedonya topraklarında da yankı bulduğunu vurgulayan İbrahim, Atatürk'ün ideallerini yaşatmanın kendileri için bir onur olduğunu ifade etti.

Sanat Gösterileri ile Şenlik

Program kapsamında ilkokul ve lise öğrencileri tarafından düzenlenen müzik ve şiir dinletisi ile oynanan halk oyunları, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Bu özel gün, gençliğin öneminin ve Atatürk'ün değerlerinin bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Program kapsamında ilkokul ve lise öğrencileri müzik ve şiir dinletisi sundu, halk oyunları gösterisi yaptı.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Program kapsamında ilkokul ve lise öğrencileri müzik ve şiir dinletisi sundu, halk oyunları gösterisi yaptı.