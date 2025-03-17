Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangını: 59 Kişi Hayatını Kaybetti, Bayraklar Yarıya İndirildi

Kuzey Makedonya'da Yangın Felaketi

Kuzey Makedonya'nın doğusunda bulunan Koçani şehrindeki bir gece kulübünde meydana gelen yangında 59 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Bayraklar Yarıya İndirildi

Hükümetin ulusal yas ilan etmesinin ardından, devlet kurumları ve kamuya açık alanlarda bulunan bayraklar yarıya indirildi. Bu üzücü olay, tüm ülkede derin bir yas ve dayanışma ruhu oluşturdu.

Yangının Sebebi ve Sonuçları

Koçani'deki gece kulübünde, 16 Mart tarihinde yerel saatle 03.00'te meydana gelen yangının sebebi, piroteknik maddelerin neden olduğu bir patlama olarak belirlendi. Yangında 22'si ağır olmak üzere 155 kişi yaralandı.

Yaralıların Nakli

Yangında yaralanan 9 kişi, tedavi için Türkiye tarafından gönderilen ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledildi. Olayın ardından uluslararası yardım çağrıları da gündeme geldi.

Kuzey Makedonya'nın doğusunda yer alan Koçani şehrinde 59 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangını sonrası ülkede ilan edilen 7 günlük ulusal yas uygulamaya girdi. Hükümetin ulusal yas ilanının ardından devlet kurumları ve kamuya açık alanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Kuzey Makedonya'nın doğusunda yer alan Koçani şehrinde 59 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangını sonrası ülkede ilan edilen 7 günlük ulusal yas uygulamaya girdi. Hükümetin ulusal yas ilanının ardından devlet kurumları ve kamuya açık alanlardaki bayraklar yarıya indirildi.