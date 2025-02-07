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Kuzey Makedonya'daki Bomba İhbarları Asılsız Çıktı

Kuzey Makedonya'da okullarda yapılan bomba ihbarları asılsız çıktı; derslere yeniden başlandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:36
Kuzey Makedonya'daki Bomba İhbarları Asılsız Çıktı

Kuzey Makedonya'da Bomba İhbarları Asılsızdı

Kuzey Makedonya'da, başta Üsküp olmak üzere birçok şehirde, okullarda yapılan bomba ihbarlarının asılsız olduğu bildirildi.

İhbarlar, Üsküp, İştip, Ohri, Kumanova ve Kalkandelen şehirlerindeki ilk ve orta dereceli okullara e-posta yoluyla ulaştı. İçişleri Bakanlığı, gelen ihbarlar üzerine gerekli önlemleri almak için çalışma başlattığını açıkladı.

Daha sonra yapılan resmi açıklamada, bombalı ihbarların asılsız olduğu ve bu nedenle bazı okullarda derslere yeniden başlandığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı ayrıca, bölgedeki diğer ülkelerde benzer olayların yaşanmasına dikkat çekerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinden kaçınılması ve sükunet çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere, Kuzey Makedonya'da 2022 yılının sonlarında da başta okullar olmak üzere, çeşitli resmi ve ticari binalarda çok sayıda bomba ihbarı yapılmıştı.

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