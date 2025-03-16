Kuzey Makedonya'daki Yangın Faciası: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Piroteknik Madde Kullanımı Yangına Neden Oldu

Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, yangın piroteknik madde kullanımının ardından başladı. İlk belirlemelere göre, 100'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, acil sağlık hizmetleri tarafından başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere hemen Koçani'ye hareket etti.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.