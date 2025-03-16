Kuzey Makedonya'daki Yangın Faciası: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Makedonya'nın Koçani Şehrinde Yangın
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrinde, bir gece kulübünde meydana gelen yangında 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, yerel saatle 03.00 Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, yangın piroteknik madde kullanımının ardından başladı. İlk belirlemelere göre, 100'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, acil sağlık hizmetleri tarafından başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere sevk edildi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere hemen Koçani'ye hareket etti. Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
Piroteknik Madde Kullanımı Yangına Neden Oldu
Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu
Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, yangın piroteknik madde kullanımının ardından başladı. İlk belirlemelere göre, 100'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, acil sağlık hizmetleri tarafından başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere sevk edildi.
Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere hemen Koçani'ye hareket etti.
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.