Kuzey Makedonya'daki Yangın Faciası: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla yaralı var.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:38
Kuzey Makedonya'daki Yangın Faciası: 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Makedonya'nın Koçani Şehrinde Yangın

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrinde, bir gece kulübünde meydana gelen yangında 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, yerel saatle 03.00

Piroteknik Madde Kullanımı Yangına Neden Oldu

Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, yangın piroteknik madde kullanımının ardından başladı. İlk belirlemelere göre, 100'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, acil sağlık hizmetleri tarafından başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere hemen Koçani'ye hareket etti.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin...

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin...

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

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